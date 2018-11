Joëlle Witschge gaat trouwen

„I said yes! Wauw, wat een bijzondere avond. Dan vier je vervroegd je 27e verjaardag met al je geliefden en dan gaat je grootste liefde gewoon op z’n knieën! Lieve Dave, sinds jij weer in mijn leven bent gaat alles met een schuine lijn omhoog, jij maakt mij zo gelukkig. Elke dag met jou is een feestje! Ik hou van jou”, aldus Joëlle.

Eind oktober had het stel ook al goed nieuws. Het model liet toen op Instagram weten in verwachting te zijn van haar eerste kindje met de sc Heerenveen-voetballer.

Dave en Joëlle kwamen deze zomer weer bij elkaar, nadat ze vier jaar geleden hun relatie verbraken. Tussendoor was Joëlle nog samen met danser Timor Steffens, zanger Waylon en met Sander Huisman van Kris Kross Amsterdam.