Oud-drummer Ozzy Osbourne en Uriah Heep overleden

„Het is met een zwaar hart dat ik moet vertellen dat Lee Kerslake, al 55 jaar mijn vriend en de beste drummer met wie ik ooit heb gespeeld, zijn gevecht tegen kanker vanochtend om 03.30 uur heeft verloren”, liet Uriah Heep-lid Ken Hensley weten.

Kerslake speelde in 1980 en 1981 bij Ozzy Osbourne en was te horen op zijn eerste twee soloalbums Blizzard of Ozz en Diary of a Madman. In 2018 stapte de drummer na 46 jaar uit Uriah Heep omdat hij te ziek was.