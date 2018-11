Delphine gaf koning Albert tijd voor inkeer

Albert en zijn raadslieden reageerden echter niet op de uitspraak van 25 oktober, waarna het nieuws begin deze week alsnog naar buitenkwam. De koning-emeritus moet binnen drie maanden DNA-materiaal afstaan, waarmee kan worden aangetoond of hij nu wel of niet de vader is van de inmiddels 50-jarige kunstenares.

De Vlaamse krant Het Nieuwsblad gaat zaterdag in een lang verhaal in op de achtergronden van de jarenlange juridische strijd en de motieven van Delphine Boël, van wie de moeder barones Sybille de Selys Longchamps in de jaren zestig en zeventig een goed gedocumenteerde relatie had met – toen nog – prins Albert. Er zijn ook foto’s van hem met Delphine, met wie hij tot het bekend worden van haar bestaan in 1999 contact heeft gehouden. Daarna heeft Albert, inmiddels koning geworden en verzoend met zijn echtgenote Paola, alle banden verbroken. Volgens sommigen is hij zo gebrainwasht dat hij intussen echt gelooft dat zij onmogelijk zijn dochter kan zijn, aldus Het Nieuwsblad.

Mediacircus

Dat leidde niet alleen tot frustratie en verdriet bij Delphine, maar uiteindelijk in 2013 ook tot het besluit via de rechter erkenning van zijn vaderschap af te dwingen. De stap naar de rechtbank, vlak voor de troonsafstand, sloeg in als een bom. „Delphine was er helemaal niet op uit een mediacircus op gang te brengen”, aldus een insider in Het Nieuwsblad. „Het liefst zou ze deze zaak uit de aandacht houden. Maar toen het toch uitkwam, bleef ze hopen op een sereen proces. Dat is nog steeds zo.”

Vrienden van Delphine benadrukken dat ze niet uit is op haar deel van de koninklijke erfenis, uitnodigingen voor feestjes bij koning Filip of een plek op het podium bij de nationale feestdag. Als ze geen actie had ondernomen dan had ze veel meer geld kunnen erven als enige dochter van haar tot voor kort wettelijke vader Jacques Boël. Die is immers vele malen rijker dan koning Albert. Vrienden denken wel dat ze een andere achternaam zal kiezen en mogelijk die van de dynastie: van Saksen-Coburg.