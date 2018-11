Saskia Noort niet meer op Twitter

Noort kreeg bakken kritiek en grove verwensingen naar hoofd geslingerd op Twitter, nadat ze vorige week in haar column in het AD „bange, witte mannen” op de hak had genomen. De twitterstorm was zo hevig dat ze nu van het sociale medium verdwijnt. „Lieve volgers, het was leuk hier, maar helaas is de party wat mij betreft over. Hier worden uitsluitend nog zakelijke mededelingen gepost. Ik verhuis naar Instagram.”

In een laatste post zegt Saskia nog dat ze zich niet de mond laat snoeren. „Ik heb m’n column in het AD, in de Linda. Ik zal overal van me laten horen. Alleen niet meer hier. En er zal op die podia ook met modder gegooid worden, maar deze rioolbuis zet ik dicht.”