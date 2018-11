Kaartjes tournee Spice Girls uitverkocht

De kaartverkoop startte om 10.30 uur plaatselijke tijd. De belangstelling was zo groot dat de site van Ticketmaster flink wat problemen had om alle verzoeken in goede banen te leiden. Veel fans klaagden op social media over de haperende website.

Intussen zijn er extra concerten gepland. De Spice Girls geven zowel in Manchester als in Londen een extra show. Daarmee komt het aantal reünieconcerten op tien.

Kaartjes voor de concerten worden ook al op de zwarte markt aangeboden. Er wordt al 1000 pond, ruim 1100 euro voor een kaartje gevraagd.