Prinses Margriet en Pieter-Christiaan op Haïti

„De bevolking is erg enthousiast”, meldde Pieter-Christiaan zaterdag vanuit Port-au-Prince aan het ANP. Het Rode Kruis heeft een naar prinses Margriet vernoemd fonds opgezet. Dat fonds helpt kwetsbare bevolkingen helpt zich beter te wapenen tegen rampen door duurzamere maatregelen te nemen, als verbetering van de watertoegang, variëren van de oogsten en betere bouwmethoden. Preventie is immers effectiever en minder kostbaar dan het moeten verlenen van noodhulp na natuurgeweld zoals aardbevingen en orkanen.

Prinses Margriet, haar leven lang al betrokken bij het Rode Kruis en tegenwoordig erevoorzitter, en Pieter-Christiaan, nog enkele weken vicevoorzitter, zijn sinds donderdag in Haïti, waar ze in de tropische hitte een druk programma afwerken. Vrijdag ging de tocht naar Grand Fond, ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. „Het was een behoorlijke uitdaging om er te komen: twee uur rijden over een onverharde weg, maar wel super mooi”, aldus prins Pieter-Christiaan.

Modderstromen tegenhouden

In Grand Fond zijn verschillende projecten in het kader van het Prinses Margriet Fonds. „Ze maken dammen die modderstromen moeten tegenhouden. Die dammen hebben het gehouden bij orkaan Matthew, dus dat was al positief. Verder is er een watervoorziening opgezet, zowel voor drinkwater als de landbouw. Ook is er een landbouwschool ingericht en zijn er weer bomen geplant. Alles om te zorgen dat de bevolking bij volgend natuurgeweld beter beschermd is”, vertelde de prins.

Maar er wordt ook gewerkt aan diversificatie van de gewassen, zodat de lokale bevolking ook economisch onafhankelijker kan worden en de nieuw gebouwde scholen zijn bestand tegen aardbevingen en stormen. „Ze hebben eigen (grond)watervoorzieningen en energie door zonnepanelen. Daarmee is dit project echt een voorbeeld voor andere gebieden in Haïti.”

Riool

De prinses en prins, die tot maandag op het eiland blijven, bezoeken de komende dagen nog andere projecten waaronder het Matthew Recovery Programme - WASH dat zich richt op water en sanitatie (geheel van sanitaire voorzieningen als waterleiding, riool, sanitair enzovoort).