Sylvie Meis in tranen om RICKY!

Het is een ’man’ van slechts 12 jaar die Sylvie aan het huilen maakt. Het zijn geen tranen van verdriet, maar van ontroering die de blonde schone over de wangen biggelen. „Toen Ricky 5 jaar oud was, maakte hij me aan het huilen, toen hij piano speelde in Das Supertalent... 7 jaar later is hij bij ons terug op het podium en opnieuw blaast hij me omver!”, schrijft het jurylid bij de video van de pianospelende Ricky op haar Instagram.

De camera van Das Supertalent zoomt gretig in op haar emoties, waarmee ze ook haar fans raakt, zo blijkt uit de vele meelevende reacties. Al snappen sommigen niet waarom mensen zouden moeten huilen om een pianostuk en gaat iemand anders totaal voorbij aan alle emoties met de praktische vraag waar Sylvie toch die prachtige kunstwimpers vandaan heeft.