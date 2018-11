Monica Geuze speelt voetbalvrouw in film

De vlogster heeft een kleine rol naast bekende acteurs als Elise Schaap, Maarten Heijmans en Michiel Romeijn. Ze speelt een vrouw die met een voetballer gaat. „Dat staat best wel dicht bij mezelf. Maar zij gaan scheiden en ik op hoop niet dat dat absoluut niet overeenkomt”, vertelt de vriendin van profvoetballer Lars van Veldwijk.

Denk niet dat zij de zoveelste artiest is die zonodig moet acteren. „Ik vind het hartstikke leuk om te doen, maar het is niet zo dat ik altijd al een ambitie heb gehad om te acteren.” Toch zei ze al wel eens eerder ’ja’ tegen een film: in 2016 speelde ze in Renesse zichzelf.

De film Wat is dan liefde? gaat over een advocaat die veel geld verdient voor zijn advocatenkantoor door heftige scheidingen en op het punt staat partner te worden. Maar hij moet daarvoor de concurrentie aangaat met advocate Cato, die wél in de liefde gelooft. Eerder vertelde Monica in een vlog over haar rol in het verhaal al eens: „Het is echt megaklein, maar heel leuk om te doen.”

De film is geregisseerd door Aniëlle Webster, die onder meer ook Huisvrouwen bestaan niet en de film en tv-series van Mees Kees regisseerde. De film komt in december 2019 uit.