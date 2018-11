Dit vindt het vriendje van de fan die Enrique Iglesias zoende

Het is niet voor het eerst dat de zwoele zanger een fan het podium optrekt en met haar zoent. En daarom had de 39-jarige Josephina er van tevoren al wel eens over gefantaseerd, vertelt ze aan Shownieuws. En zie, het moment kwam daar tijdens zijn concert in Ziggo Dome vrijdagavond. Tijdens zijn hit Hero knuffelt hij haar, blijven ze om elkaar heen dansen en zoent hij haar herhaaldelijk op de mond. „Ik dacht: is dit echt? Wat moet ik nu doen?”

Niet dat ze bij haar fantasieën van tevoren twijfelde. ,,Ik dacht: ’Als ik er sta, doe ik het gewoon’. En hij ging niet achteruit, dus ik pakte hem vol op z’n bakkes!” Op de vraag van Iglesias of ze getrouwd is, zegt ze: ’Nee, ik heb een vriendje, hij is oké’. Maar ik bedoelde: hij vindt dit oke! En hij gunt het mij natuurlijk ook, voor Enrique Iglesias mag ik een uitzondering maken, haha.”