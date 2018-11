Fans van Daphne Deckers kunnen het niet geloven..

Maar fans kunnen haar leeftijd haast niet geloven. „Lieve help....50...dat bestaat niet”, schrijft iemand. Ook anderen spreken hun ongeloof uit. „Neeee, geen 50 toch? Zie je echt niet naar uit!! Gefeliciteeerd!”

„Mensen die jou niet kennen, denken dat de foto niet klopt”, schat een volgende in. „Alsof je het verkeerde kroontje hebt opgezet! De 5 had een 3 moeten zijn?” Ook een vierde checkt het toch maar even: „Weet je zeker dat je 50 wordt? Je ziet er niet naar uit!”

En dat is nog maar een greep uit de vele ongelovige en soms ietwat jaloerse reacties bij de prachtige foto van Daphne Deckers. Velen hopen op hún 50e ook met nog zo’n jeugdig uiterlijk gezegend te zijn. Tsja: „50 is het nieuwe 25!”