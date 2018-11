Alyssa Milano en Katy Perry boos op Trump

„Miljarden dollars worden ieder jaar uitgegeven, toch kost het vele mensenlevens, allemaal door vreselijk mismanagement van de bossen”, foeterde Trump. „Er moet nu een oplossing komen, of de overheidsbetalingen worden stopgezet.’

Alyssa Milano haalt de tweet van congreslid van de Democrataen Ted Lieu aan dat Trump zelf verantwoordelijk is voor het mismanagement. „Raad eens wie eigenaar is van de meeste bossen? Californië is slechts voor 2 procent eigenaar. En raad eens wie op het budget voor bosbeheer heeft beknibbeld? Dat was jij.”

Ook Katy Perry reageerde verontwaardigd op de woorden van Trump en noemde het een ’absoluut harteloze reactie’.