Belgische royals bij onthulling oorlogsmonument

De Canadese soldaat wordt algemeen beschouwd als de laatste soldaat van het Britse Gemenebest die gedood werd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Price, van wie ook enkele nazaten bij de plechtigheid waren, had al een herdenkingsplaat. Nu is er een nieuw monument, in blauwe steen en bijna zes meter hoog, op enkele meters van de plek waar hij sneuvelde, een paar minuten voor de wapenstilstand. Nadat de Belgische en Canadese autoriteiten het woord hadden genomen, werden er kransen gelegd.