Kanye West beschoten tijdens opnames videoclip Tekashi69

Twee auto’s stoppen voor het huis in Beverly Hills, afgelopen donderdagavond rond half elf. Er stappen mannen uit met hoodies op. De twee mannen kijken een paar seconden naar hun doel. De ene zegt: „ We hebben dertig seconden”, waarop de ander bevestigend reageert voordat ze beginnen te schieten. Ze rennen terug naar hun auto’s en vluchten. Onmiddelijk na de schoten is Kanye West uit het huis vertrokken.

Nicki Minaj heeft volgens de site onvoorstelbaar veel geluk gehad dat zij te laat kwam bij de opnames, want het was haar kleedkamer die door de kogels geraakt werd. Het originele plan was echter dat Tekashi69 zélf in die kamer zou zijn met zijn team. Hij heeft echter een dag van tevoren de ruimtes omgegooid. Wanneer de schutters eerder mogelijke inside informatie van de set hadden gekregen, kan het heel goed zijn dat zij het op Tekashi69 voorzien hadden, meent TMZ.

Het is niet de eerste keer dat hij beschoten is. In augustus van dit jaar werd er op een filmset in Brooklyn New York geschoten, terwijl hij daar toen met 50Cent was voor opnames. En eerder dit jaar werd hij gehoord door de politie over mogelijke betrokkenheid bij een incident waarbij rapper Chief Keef werd beschoten. In juli werd hij nog beroofd en ontvoerd.

Bekijk ook: 50 Cent onder vuur tijdens clipopnames