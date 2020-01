Satire Parasite best bezochte Koreaanse film ooit in Nederland

Ook is Parasite hard op weg de best bezochte Aziatische film in de Nederlandse bioscopen ooit te worden, stelt filminstituut Eye, die voor zover hen bekend Croucing tiger hidden dragon van Ang Lee de afgelopen decennia in Nederland de meest succesvolle Aziatische film noemt. De met Oscars en andere prijzen overladen vechtfilm trok in 2000 meer dan 174.000 bezoekers.

Parasite won inmiddels vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar. Ook werd de sociale satire door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot beste titel van 2019 en geldt Parasite als een grote favoriet bij de Oscaruitreiking over een maand.

Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. Volgens Eye was, voor zover bekend, tot nu toe de meest succesvolle Koreaanse regisseur Kim Ki-Duk, die met films als Spring Summer, Fall, Winter and Spring (2003) en Bin-Jip (2004) flinke arthousehits had. Maar het resultaat van Parasite behaalden deze titels nooit.

Aziatische titels

„Aziatische titels doen het eigenlijk buiten de eigen regio vooral goed als zij grote prijzen winnen”, stelt filmhistoricus Tom Mes, gespecialiseerd in Aziatische titels. „Bovendien heeft Bong Joon Ho met Parasite de perfecte balans tussen publieks- en kunstfilm gevonden. Je hoort ook dat de mond-tot-mond-reclame bij deze film enorm is; Parasite is een event dat je gezien móet hebben.”