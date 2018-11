933.000 kijkers voor TV-kijker van het jaar

De TV-Kijker van het Jaar staat daarmee op de zevende plek van de kijkcijfertop. Sanne Wallis de Show, dat zaterdag aan de tweede reeks begon en na de nieuwe spelshow werd uitgezonden op NPO 1, trok minder bekijks. Op het programma van Sanne Wallis de Vries, dat dit voorjaar voor ophef zorgde met een satirisch lied over Israël, stemden 746.000 mensen af.

RTL 4 scoorde met All You Need Is Love en Praat Nederlands met me. ’Dr. Love’ Robert ten Brink was zaterdag goed voor 1,3 miljoen kijkers, de quiz onder leiding van Art Rooijakkers boeide 1,2 miljoen tv-kijkers.

De kijkcijfertop wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1,7 miljoen kijkers trok. Kassa en Studio Sport Eredivisie maken de top drie compleet met respectievelijk bijna 1,5 en 1,3 miljoen kijkers.