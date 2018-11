Sing Song wint grote prijs in Chicago

Sing Song vertelt over de zestienjarige Jasmine die samen met haar beste vriend Stijn naar haar geboorteland Suriname afreist om mee te doen aan een muziekwedstrijd. Regisseur Mischa Kamp draaide de film, die vorige jaar in de Nederlandse bioscopen te zien was, grotendeels in Suriname met een Surinaamse cast en crew. De hoofdrollen worden gespeeld door Georgiefa Boomdijk, Floris Bosma en Kenny B.

Het CICFF is het oudste en grootste kinderfilmfestival van Noord-Amerika. In totaal waren voor het festival 250 titels uit veertig landen geselecteerd. Het is de tweede internationale prijs voor Mischa Kamp in korte tijd. Haar nieuwe film, Kapsalon Romy, werd vorige maand in Duitsland bekroond als beste Europese jeugdboekverfilming van het jaar.

Kapsalon Romy draait begin volgend jaar in de Nederlandse bioscopen.