Will Koopman: ’Film moet laten zien dat liefde belangrijkst is’

„Ik vind het een warme kerstfilm geworden. De liefde heeft de overhand gekregen in de film. En dat vond ik eigenlijk het allerbelangrijkst”, aldus Will. „Het is een ode aan het leven en aan de liefde.” All You Need Is Love speelt zich af aan de vooravond van de jaarlijkse kerstspecial van het programma.

„Wat mijn favoriete verhaallijn is? Dat kan je mij echt niet vragen”, zegt Will. „Ik heb eigenlijk, en dat is misschien een flauw antwoord, niet echt een favoriet. Ik vind alle acteurs namelijk heel erg leuk en alle lijnen leuk.” Terwijl de presentator, gespeeld door Fedja van Huêt, vlak voor de opnames verdwijnt, worstelen diverse andere personages met de liefde. Onder anderen Frank Lammers, Waldemar Torenstra en Bracha van Doesburgh zijn onderdeel van de sterrencast.

De film over de liefde zou in eerste instantie geregisseerd worden door de gevallen casting director Job Gosschalk. Hij werd van het project gehaald toen vorig jaar november talloze beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens castings tegen hem naar buiten kwamen. De acteurs die hij voor deze film benaderd had, pasten niet allemaal in de visie van Will Koopman, liet ze in augustus weten in het programma 't Wordt nu laat op NPO Radio 2.

Will Koopman was eerder verantwoordelijk voor kaskrakers als Terug naar de kust en de Gooische Vrouwen-films. Momenteel werkt ze opnieuw met Linda de Mol aan een nieuwe film: April, May en June. All You Need Is Love, een productie van NLFilm, gaat op 6 december in première