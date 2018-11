Martijn Krabbé: ’Doodeng om Linda’s Miljoenenjacht op te volgen’

Wat meteen opvalt aan De weg naar het miljoen is het decor, dat steeds verandert naarmate het spel vordert. „Ik denk dat dit het indrukwekkendste decor is waar ik ooit in heb gestaan”, zegt Martijn, die voor RTL al heel wat grote shows presenteerde.

„De kandidaten doorkruisen verschillende werelden, bijvoorbeeld school, de onderwaterwereld, de rechtbank, politiek”, legt de ’kapitein’ uit. Bij elke wereld hoort een nieuw decor. „Er worden bij de verschillende thema’s aan verschillende desks verschillende vragen gesteld.” Die desks zitten verzonken in de vloer en komen omhoog als ze nodig zijn. „Er zit een touchscreen op en daar kan je op spelen. Het is ongekend prachtig, complex en technisch allemaal. Een grote eer om daar tussen te staan.”

Geen overstap

Nog voordat de eerste aflevering is uitgezonden, heeft Martijn er al alle vertrouwen in dat hij ook volgend jaar op zijn ’Starship Enterprise’ staat. „Ik ga er wel vanuit dat er een tweede serie komt, want om nou zo’n decor voor maar één serie te bestellen lijkt me economisch niet verantwoord. Ik wil niet eens weten wat het gekost heeft allemaal.”

Martijn is dan ook niet van plan RTL te verlaten, zoals een aantal collega’s wel heeft gedaan. „Mensen weten dat ik de komende drie jaar in ieder geval nog bij RTL zit”, zegt hij over zijn contract met de zender, waarvoor hij al sinds 1994 programma’s presenteert. „Ik ben wel gebeld door John”, grapt Martijn over Talpa-baas John de Mol. „Maar dat was omdat hij het nummer van Wilfred Genee wilde hebben.”

Doodeng

Dat het speprogramma op dezelfde plek als het populaire Miljoenenjacht zit, zorgt ’natuurlijk’ voor meer spanning bij Martijn. „We hebben een schitterend tijdslot, zondagavond om 21.30 uur, op de plek van Miljoenenjacht. Dat is doodeng, maar ook een hele eer. Linda heeft jaren gebouwd aan het succes van Miljoenenjacht en doet dat op een ongekend meesterlijke manier. Ik weet niet of wij ook zo ver komen, maar je hoopt natuurlijk dat heel veel mensen ervan gaan genieten.”

Ter voorbereiding probeerde Martijn ook zelf een weg naar een miljoen te vinden. Toen kwam hij erachter dat het helemaal geen makkelijk spelletje is. „Het lastige is dat het multiple choice vragen zijn waarbij een of meerdere antwoorden goed kunnen zijn. Dat maakt het heel erg lastig, maar ook zo spannend. En mensen staan voor heel veel geld te spelen.”