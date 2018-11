’Al drie assistenten lopen weg bij Harry en Meghan’

Dat bevestigt de koninklijk verslaggever van de Daily Mail, die het nieuws van een interne bron van Kensington Palace heeft. Die schijnt gezegd te hebben dat het een echte schok was voor het in mei getrouwde paar. „Waarom willen ze zo snel vertrekken uit zo’n prestigieuze functie?”.

De meest recente hulp, alleen bekend onder de naam Melissa, heeft opgezegd en al snel zal privé-secretaris Samantha Cohen ook vertrekken. De Australische (49) is al 17 jaar een betrouwbare assistent geweest voor de royals en wordt omschreven als ’enorm toegewijd aan het dienen van de monarchie’. Zij kreeg nota bene de eervolle taak van koningin Elizabeth om Meghan op het leven als een lid van het koninklijk huis voor te bereiden.

Zo was ze ook op de bruiloft van prins Harry en Meghan aanwezig en zorgde ze ervoor dat de laatste goed voor de dag kwam tijdens haar belangrijke eerste verschijning als royal, bij het tuinfeest van prins Charles op Buckingham Palace. Eerder werkte de trouwe bediende voor koningin Elizabeth zelf. Ze kreeg al snel de bijnaam De Panter vanwege haar temperamentvolle karakter.

Humeurig tegen personeel

Haar vertrek volgt op dat van Edward Lane Fox, bekend als ’de rechterhand van prins Harry’. Hij stopte deze zomer na vijftien jaar dienst in deze rol.

Een woordvoerder van Kensington Palace wil verder geen commentaar geven op het vertrek van nu al de derde persoonlijke assistente. Wel kon een andere bron vertellen dat deze Melissa gemist zal worden. „Zij had een cruciale rol tijdens het huwelijk van Meghan. Ze is enorm getalenteerd en zal dan ook enorm gemist worden in de koninklijke hofhouding.”

Het schijnt dat de hevige stress ten tijde van de voorbereidingen voor het koninklijke huwelijk in elk geval het uiterste hebben geëist van de assistenten. Zo zou prins Harry in de aanloop ernaar toe volgens koninklijk biograaf Robert Jobson humeurig en driftig zijn geweest richting zijn personeel. En Meghan is volgens haar voormalige agente Gina Nelthorpe-Cowne sowieso al kieskeurig. „Niet alleen als het gaat om haar kleding, maar ook om de mensen met wie ze werkt. Ze schrijft iedereen af die haar visie niet deelt.”

Een andere bron, die in de hofhouding werkt, voegt daar nog aan toe: „Een lid van de hofhouding verliezen; dat kan altijd gebeuren. Maar drie verliezen in een paar maanden; dan lijkt men op hol geslagen.”