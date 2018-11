J-Lo bezorgt ex van Alex kopzorgen

De zangeres stelde in de onderhandelingen dat tienduizend dollar per maand meer dan genoeg zou zijn als bijdrage voor zijn dochters Natasha en Ella. Let wel: een bedrag dat J-Lo al snel in meervoud neertelt voor een van haar vele Birkin-handtassen van Hermés. En maar een schijntje van de meer dan een ton die Alex Rodriguez tot heden maandelijks betaalt.

Ex Cynthia staat dan ook versteld. Raakte zij naar verluidt tijdens de mediation nog behoorlijk geïntimideerd door de verschijning van de wereldberoemde artieste, vorige week blies ze stoom af in een zeldzaam interview in The Post. „Het enige dat ik kan zeggen, is dat er een verschuiving is geweest en ik weet niet zeker wat ik eraan kan veranderen.”

„Alex heeft sinds onze scheiding met verschillende prachtige vrouwen gedatet, die allemaal een goede relatie hadden met onze kinderen. We konden onze kinderen altijd stabiliteit bieden. Het is nooit een issue geweest, tot nu.”