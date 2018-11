Winnen ’onze’ Nikkie de Jager en Meghan de People’s Choice Award?

Nikkie de Jager maakt dit keer kans op een People’s Choice Award in de categorie Beauty Influencer 2018. Meghan, hertogin van Sussex, is genomineerd in de categorie Style Icon of 2018. Deze awards zijn de ultieme bevestiging van populariteit onder het Amerikaanse volk.

Nicki Minaj verzorgt het openingsoptreden van de People’s Choice Awards. Ze zingt tijdens haar act een nummer van haar platina album Queen, meldt organisator E! Zelf is Nicki Minaj genomineerd in twee categorieën. Ze is kanshebber in de categorieën beste vrouwelijke artiest en beste album.

Ariana Grande

Het Amerikaanse publiek heeft gestemd op de favoriete films, acteurs, artiesten, albums, tv-shows en series. Alle grote blockbusters als Black Panther en Deadpool 2 zijn genomineerd. Ook populaire artiesten als Ariana Grande en Shawn Mendes maken kans op een award. In totaal zijn er 43 categorieën. Het is de eerste keer dat E! de show gaat uitzenden. Tot vorig jaar was de awardshow in handen van CBS.

E! gaat de ceremonie in 153 landen uitzenden in 24 verschillende talen. De show begint zondagavond lokale om 18.00 uur in Los Angeles. Wie live wil meekijken, kan om 03.00 uur maandag terecht bij E!