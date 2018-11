Jan Smit heeft geen seconde spijt van zijn JA!

„Op 11-11-11 mocht ik in het huwelijksbootje stappen met de allerliefste, leukste en knapste vrouw op aarde!”, complimenteert hij haar bij een trouwfoto van dat bijzondere moment.

In augustus gaf hij nog een exclusief inkijkje in dat huwelijk aan Privé, vanuit een Spaans dorpje aan de Costa. Een huwelijksleven waar begrip een sleutelwoord is, want flexibiliteit is een vereiste, als vrouw van Jan Smit. Zo was het idee dat hij twee maanden vakantie - en dus: tijd voor zijn gezin - zou hebben, maar bleven daarvan maar twee weken over door het succes van Klubbb3.

Uit de reportage in Privé bleek dat zij daarin samen hun weg gevonden hebben. Geen wonder dat de Volendamse zanger op de dag van het zevenjarig jubileum ook volmondig over hun huwelijk kan schrijven: „Daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad!

