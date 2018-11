Roland Kahn over ex Sylvana: ’Zij heeft een destructieve geest’

Hij deelde het artikel uit De Telegraaf waarin Gerard Cox zijn mening geeft over de islam, over DENK, over Sylvana Simons en het vermeende racisme. „Ach, als hij eens wist hoe hij gelijk had”, schreef Kahn erbij.

De discussie die erop volgde, liep echter al snel uit de hand en werd persoonlijk, nadat iemand hem verweet dat hij alleen maar afgaf op Sylvana Simons omdat hij een relatie met haar had gehad. Dat schoot Kahn in het verkeerde keelgat en hij deelde daarop zijn kijk op de vrouw van wie hij ooit gehouden heeft. „Ze had ook mooie eigenschappen, maar het negatieve ging steeds meer overheersen.”

Desgevraagd wil hij tegenover Privé wel toelichten waarom hij zo geïrriteerd is. „Ze noemt haar partij Bij1, maar ze creëert alleen maar haat en tweespalt.” Of, zoals hij het op het sociale medium omschreef: „Omdat ik haar een destructieve geest vind, die niets bijdraagt aan een vredig en tolerant Nederland!”

Toch vindt hij dat hij misschien teveel op Facebook heeft gezegd. „Ik haal sommige posts er misschien wel weer af. Juist omdat ik Syvlana zo goed ken, irriteert ze met wat ze zegt en doet. Maar mensen op Facebook kunnen niet echt goed oordelen over de situatie.” Er is maar een ding dat hij eigenlijk wil, zo laat hij weten wanneer iemand vraagt waarom hij zo praat over zijn ex: „Ik waarschuw alleen maar voor haar haat en boosheid.”