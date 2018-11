Khloe Kardashian helpt brandweermannen

Kardashian droeg zelf ook een mondkapje en zonnebril om zichzelf te beschermen tegen de slechte lucht en rook. Ook riep ze haar volgers op om hetzelfde te doen. „Doe gewoon wat je kan, zelfs al is het één fles water, of oogdruppels, of een granenreep. Ik weet dat ze het kunnen waarderen”, vertelde ze haar fans.

Khloe is persoonlijk betrokken bij de huidige bosbranden. Haar zus Kim moest evacueren, en het huis van Caitlin Jenner is compleet afgebrand.