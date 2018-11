Dit is het geheime talent van prins Charles

Naar de buitenwereld staat prins Charles bekend als een zeer serieuze man, maar volgens Camilla heeft hij een hart van goud. Volgens haar laat hij dit echter alleen aan zijn familie zien. „Het zit hem in alle dingen die hij achter de schermen doet, waar mensen gewoon geen weet van hebben. Ze hebben werkelijk geen idee hoe vriendelijke hij daadwerkelijk is”, vertelt ze in de BBC-documentaire Prince, Son and Heir: Charles at 70.

In een interview met Telegraph Magazine gaat ze dieper in op één van zijn geheime talenten. „Hij heeft echt een goed gevoel voor humor, hij is erg grappig. Daarnaast is hij ook een zeer goede imitator. Beter gezegd, hij houdt echt van acteren. Hij kan heel veel mensen imiteren, omdat hij erg goed is in bijna elk accent. Hij geniet er ook van om te speechen, dat in tegenstelling tot sommigen van ons.” Ze legt uit dat hij slechts enkele zinnen hoeft te horen om het accent perfect na te doen.