Joe Perry met spoed naar ziekenhuis gebracht

Ooggetuigen laat aan TMZ weten dat Perry direct na de uitvoering van Walk This Way terug naar zijn kleedkamer liep. Daar zou hij in elkaar zijn gestort en zag hij ’vreselijk slecht’ uit. Zodra het ambulancepersoneel aanwezig was zijn ze zo’n veertig minuten met de 68-jarige gitarist bezig geweest.

Er was volgens de bron grote paniek in de ruimte. „Het zag er niet goed voor hem uit.” Uiteindelijk is Perry met spoed naar het ziekenhuis gebracht en kreeg hij zuurstof toegediend. Het is op het moment van schrijven onbekend hoe het nu met Joe gaat, ook is de oorzaak vooralsnog niet bekend.

Het concert van Billy Joel is gewoon doorgegaan, hij zou niets hebben meegekregen van de noodsituatie die zich backstage afspeelde.