’Take That haat greatest hits album’

„Alle bands hebben een hekel aan greatest hits albums en wij wilden dan ook helemaal iets anders doen”, vertelt Gary Barlow aan Bang Showbiz. „We wilden duidelijk maken wie wij waren aan het begin van onze reis en hoe we nu zijn.” Mark Owen beaamt dit meteen. „Al onze albums zien we als ons kindje, we hebben dat samen gecreëerd. We willen dat mensen ervan houden.”

En hoewel de mannen hun muziek als kindje zien, hebben ze inmiddels ook allemaal een kindje van vlees en bloed. Ook dit vaderschap heeft ervoor gezorgd dat Gary, Mark en Howard niet meer dezelfde zijn als aan het begin van hun carrière. „Dat is het enige waar we tegenwoordig over praten in de kleedkamer. De kinderen zijn ons leven. We zijn veranderd en zijn geen jongens meer, maar mannen. We zijn vaders.”

Odyssey, een verzamelalbum met daarop alle grote hits plus drie nieuwe nummers, verschijnt 23 november.