Alicia Silverstone: ’Mijn zoon is nooit ziek dankzij veganisme’

„Hij heeft nog nooit in hoeven te nemen. Hij is wel eens verkouden of heeft een snotneus, maar hij is nooit zwak. Hij gaat altijd naar school”, vertelt Silverstone aan Bang Showbiz. „Twee keer in zijn leven kwam hij bij me om te zeggen dat hij zich niet goed voelde, maar dat duurde slechts een paar uur en daarna rende hij alweer rond.”

Zelf heeft Alicia al sinds haar 23e een veganistische levensstijl. Ze herinnert zich nog goed hoe mensen reageerden toen ze over haar dieet sprak. „Ik was bij David Letterman en Jay Leno en zij begrepen er niets van. ’Vegan? Wat is een veganist?’ vroegen ze. Daarna maakten ze er alleen maar grappen over omdat ik in hun ogen een buitenaards wezen was. Niemand had het in die tijd over veganisme.”