Ice-T shockeert fans met opmerkelijke onthulling

Een fan vroeg Ice-T op Twitter wat zijn favoriete bagel is, waarop Tracey, zoals de rapper in werkelijk heet, antwoordde: „Ik heb nog nooit in mijn leven een bagel gegeten.” Meteen ontstond er een discussie, omdat een oplettende kijker van Law & Order: Special Victims Unit - waarin Ice-T een rol speelt- hem confronteerde met een aflevering waarin hij een bagel met kaneel en rozijnen eet. „Je moet niet alles geloven wat je op tv ziet”, reageerde de rapper.

Meteen besluit hij nog wat extra olie op het vuur te gooien. „Probeer je verstand niet te verliezen, ik heb nog nooit een bagel op. Blijf kalm.” Om meteen daar na te schrijven: „Ik heb ook nog nooit koffie gedronken. Nu mag je gek worden!”

Nadat de rapper door velen werd aangesproken op zijn eetgewoontes en de spelfouten in al zijn berichten, is hij helemaal klaar met alle reacties. „Ik houd er zo van als alle domme idioten op Twitter staan te springen om anderen te laten denken dat ze superieur zijn aan hen als je een woord verkeerd schrijft. Wat een leven.”