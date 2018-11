Ennio Morricone brandt Quentin Tarantino finaal af

In een interview met de Duitse Playboy haalt Morricone flink uit naar Tarantino. „Hij belt uit het niets op en dan wil hij in korte tijd voltooide filmmuziek hebben. Dat is onmogelijk. Het maakt me gek”, verklaart Ennio. „Ik doe daar niet meer aan mee. Dat heb ik hem de laatste keer gezegd. Maar de volgende keer ga ik streng zijn. Hij kan mijn rug op.”

Maar ook over zijn films is hij op zijn zachtst gezegd niet te spreken. „Hij jat alleen van anderen en brengt het dan weer samen. Daar is niets origineels aan. Hij is geen regisseur. Ook niet te vergelijken met echte grootheden als John Huston, Alfred Hitchcock of Billy Wilder. Die waren geweldig. Tarantino warmt alleen oude zooi op.”