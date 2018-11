Elizabeth herdenkt in Westminster Abbey

De onbekende soldaat die in Westminster Abbey zijn rustplaats heeft, is gesneuveld in Noord-Frankrijk. Zijn stoffelijke resten zijn in 1920 naar de abdij overgebracht. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vorige maand tijdens hun staatsbezoek aan Groot-Brittannië ook een krans geplaatst bij het graf bij de ingang van de kerk.

Koningin Elizabeth werd bij de herdenking vergezeld door prins Charles, hertogin Camilla, William en Catherine, Harry en Meghan en de hertogen van Gloucester en Kent, de hertogin van Gloucester en prins Michael van Kent. Tijdens de plechtigheid las premier Theresa May uit de Bijbel.

Prins Charles had zondagmiddag ook de herdenking bijgewoond van de Welsh Guards, bij het monument voor de Guards in Londen. Eerder op de dag was de hele koninklijke familie bij de nationale herdenking bij de Cenotaph.