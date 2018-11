BZV: Logeerbed van Marit roept vragen op

Dit logeerbed lijkt op een afstandje meer op kledingkast. Zou Marit daar echt geslapen hebben? Ⓒ Kro-ncrv

SPOILER-ALERT - Het lijkt alsof de regie na de kabbelende aflevering van vorige week iets wilde goedmaken tegenover de kijkers. En dat lukte. Want met twee, of eigenlijk drie keuzemomenten en de eerste échte kus op beeld, worden de ’oelala-momenten’ in aflevering 10 in rap tempo op de kijker afgevuurd.