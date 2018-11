Nooit was MICHELLE OBAMA zo openhartig

De Obama’s hebben de afgelopen decennia zoveel meegemaakt, Michelle schreef er een boek over. ’Becoming’ belooft nu een bestseller te worden. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Ik ben erg eerlijk geweest in wat ik heb opgeschreven, het is precies wie ik ben”, aldus voormalig first lady MICHELLE OBAMA een paar maanden geleden. Ze lijkt geen woord te veel te hebben gezegd, want ze dóet inderdaad aardig wat onhullingen in haar autobiografie Becoming. Morgen ligt die in de winkels én start meteen een grootscheepse promotiecampagne. Want zo’n boek schrijven is leuk, er moet natuurlijk wel geld aan worden verdiend.