Lloyd Webber ’leent’ Celinde uit aan Carlo

Musicalgrootheid Celinde Schoenmaker, een grootheid op West End, is deze kerst te bewonderen in Nederland. Ⓒ Laura Olderbroek

Gaan er niet bij alle Nederlanders bellen rinkelen als de naam CELINDE SCHOENMAKER valt, in Engeland daarentegen wel. Op West End is ze een grote ster en favoriet van ANDREW LLOYD WEBBER. CARLO BOSZHARD geeft Celinde nu een podium in de Ziggo Dome...