Dit is de winnaar van Screentest

Komende tijd wordt bekend hoe het contract wordt ingevuld. „Dit is misschien wel het belangrijkste moment in mijn leven”, aldus Jorn.

In de finale die zondagavond 11 november werd uitgezonden streed Jorn tegen Hila. Van de twaalf kandidaten bleven zij als laatste twee over en kregen zij opdrachten waaronder een overval met de All You Need is Love-caravan en een live interview met Waylon en Pia Douwes. Ron Brandsteder en Bridget Maasland stonden Robert ten Brink bij in de jurering.