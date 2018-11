Keira Knightley had verschillende girl crushes

„Ik heb altijd al vrienden gehad binnen de LGBTQ+ gemeenschap, hadden ze maar een kortere naam bedacht! En ik ben ook geregeld verliefd geweest op vrouwen. Nee, ik zeg niet op wie. Dat zou mijn man niet waarderen”, vertelt Keira aan de Daily Mail.

„Ik heb altijd geleerd dat homoseksualiteit heel normaal is. Mijn moeder zette zich vroeger ook al in voor de gemeenschap en vocht voor gelijke rechten voor homoseksuelen. Thuis zijn mijn broer en ik ook opgevoed met het idee dat iedere seksuele voorkeur goed is, dat je niets mag zeggen over wat wel of niet mag en dat alles wat er tussen twee volwassenen gebeurt met instemming altijd natuurlijk is.”