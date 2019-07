Zijn Cambodjaanse moeder raakte tijdens het schrikbewind van de communistische dictator Pol Pot haar oudste zoon kwijt, een trauma dat haar leven lang doorijlde. Op aanraden van zijn studiegenoten aan de Parijse animatieschool Gobelins, besloot Do deze familietragedie in een tekenfilm te vangen.

Dat doet hij met Funan, waarin hij de kijker meeneemt naar 17 april 1975. Moeder Chou, vader Khoun en zoontje Sovanh zitten klaar voor het ontbijt als soldaten van Pol Pots Rode Khmer de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh binnenvallen. Halsoverkop vlucht het gezin naar het platteland, waar de ouders in alle chaos hun kind uit het oog verliezen. Het terugvinden van kleine Sovanh lijkt onmogelijk als Chou en Khoun naar een werkkamp worden afgevoerd.

De debuterende Do en zijn art-director Michael Crouzat (Despicable me) schilderen vervolgens een wanhopige en hartverscheurende zoektocht van twee ouders naar hun kind. Door de sobere, handgetekende (en vaak erg donkere) 2D-animatie, komen oer-emoties als liefde, angst en woede niet altijd even goed uit de verf. Toch is Funan een indrukwekkend beeldverhaal dat op aangrijpende, bijna poëtische wijze de gruwelen van dictatuur, ontmenselijking en genocide toont. Op het toonaangevende animatiefestival van Annecy won de film daarom terecht de hoofdprijs.