Sarah Ferguson is dolgelukkig met scheiding van prins Andrew

„We zijn het gelukkigste gescheiden koppel ter wereld”, vertelt Fergie aan de Daily Mail. We zijn gescheiden met elkaar, niet van elkaar. Zo noemen we het allebei. We zijn helemaal op elkaar afgestemd. We communiceren goed, kunnen ons naar elkaar schikken en voelen veel compassie voor elkaar.”

Ook zegt ze dat haar huwelijksdag, 23 juli 1986, de mooiste dag van haar leven is. „Andrew is de beste man die ik ken. Wat hij voor Engeland doet is fantastisch. Niemand weet hoe hard hij voor zijn land werkt”, vult ze aan.

Hoewel ze haar ex nog steeds enorm ophemelt, zou ze niet opnieuw met hem willen trouwen. „Heel veel mensen vragen dat aan me, maar we zijn zo gelukkig met hoe het nu gaat. We genieten van elkaars gezelschap en we gunnen elkaar het beste. Ik weet dat het klinkt als een sprookje, maar zo is het nou eenmaal.”