Oma (90) Dave Roelvink overleden

De Amsterdamse horecavrouw, die het liefst nog af en toe een avondje achter de tap stond, herstelde ruim op tijd om onlangs haar negentigste verjaardag uitbundig te vieren. Maar afgelopen nacht overleed zij, een ruime maand na het behalen van die mooie mijlpaal.

Dave en Donny hingen heel erg aan hun oma, wat in de serie ook te zien is. Haar toch nog plotselinge overlijden komt voor de twee als een grote klap, na een voor Dave bewogen week met zijn veelbesproken rechtszaak.

Op haar verjaardag, twee maanden geleden in het restaurant van dochter Ina in Buitenveldert, liet Dave nog weten blij te zijn dat Dien ’er doorheen gekomen’ was. „De warme zomer was heel zwaar voor oma en we zijn ons rot geschrokken toen ze ineens onwel werd.”