Zoon Kim Kardashian vraagt tandenfee om giftcard

„Mag ik alsjeblieft Robux in plaats van geld”, is te zien op het briefje dat de realityster in haar Story deelt. Robux is de virtuele valuta in het onder kinderen populaire videospelletje Roblox. Hierin kunnen gamers zelf hun eigen spel maken en met anderen delen.

De tandenfee besloot om het verzoek van Saint in te willigen, want in een volgende Story is te zien hoe Kardashian een briefje aan haar zoon heeft geschreven waarin ze hem feliciteert met zijn eerste wisseltand. Naast een giftcard voor Roblox kreeg Saint ook een biljet van 2 dollar. Dit briefje is zeldzaam, want het is nog maar weinig in omloop in de Verenigde Staten.