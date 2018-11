3JS-zanger Jan Dulles verwelkomt zoon

„Er is een wonder gebeurd, onder onze ogen. We hielden het niet droog en we hielden de adem in. Alle clichés, geen woord van gelogen. Het is niet te geloven en dit is pas het begin”, schrijft de dolgelukkige Jan op Facebook.

De Volendammer laat verder weten dat het kersverse gezin nog in het ziekenhuis is, maar dat moeder en kind het goed maken. „James is een gezonde, sterke jongen van ruim 8 pond.”

