Bijna miljoen kijkers voor nieuwe loterijshow Martijn Krabbé

De RTL-show zit op dezelfde plek als het populaire Miljoenenjacht, dat met de laatste aflevering in september 1.988.000 kijkers trok. „We hebben een schitterend tijdslot, zondagavond om 21.30 uur, op de plek van Miljoenenjacht”, zegt Martijn tegen het ANP. „Dat is doodeng, maar ook een hele eer. Linda heeft jaren gebouwd aan het succes van het programma en doet dat op een ongekend meesterlijke manier. Ik weet niet of wij ook zo ver komen, maar je hoopt natuurlijk dat heel veel mensen ervan gaan genieten.”

Boer zoekt vrouw voert de ranglijst opnieuw aan. De datingshow benadert het eigen seizoensrecord met 3.420.000 kijkers. Daarmee behoort de uitzending van zondagavond tot de best bekeken uitzendingen van dit seizoen. Ook op 7 oktober en 14 oktober trok Boer zoekt vrouw 3,4 miljoen kijkers.