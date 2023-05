Premium Het beste van De Telegraaf

Folkzanger wist niet van ophouden maar stierf afgelopen maandag De grootste sterren coverden hem maar Gordon Lightfoot omschreef zijn muziek zelf als ’simpel’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Associated Press

Bob Dylan en Joni Mitchell waren schatplichtig aan hem en het grote publiek was dol op de liedjes van de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot, die maandag overleed op 84-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Toronto. Bekende liedjes van hem waren Sundown en If you could read my mind, nummers die hij zelf omschreef als ’simpel’ in een interview met het muziekblad Rolling Stone in 2019. „Ik wilde het licht en positief houden.”