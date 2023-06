Frustratie bij Mirror Group vanwege afwezigheid Harry in rechtszaal

Ⓒ ANP / HH

De advocaat van Mirror Group Newspapers (MGN) heeft maandag gefrustreerd gereageerd op de afwezigheid van prins Harry in de rechtszaal. Andrew Green had verwacht dat de hertog van Sussex maandag zou beginnen met zijn getuigenis in de zaak die draait rondom vermeende telefoonhacks door de uitgeverij van The Mirror.