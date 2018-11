Leonardo DiCaprio wijst Trump terecht

„Onze gebeden en gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de branden in Californië. De reden waarom dit soort branden erger zijn geworden, is vanwege de klimaatverandering en de historische droogte. Het helpen van slachtoffers en de brandweertroepen in onze staat zou geen zaak moeten zijn van een bepaalde partij”, schreef Leonardo op Twitter, doelend op de tweet van Donald Trump.

De Amerikaanse president twitterde een dag geleden ’dat er geen enkele reden was voor deze massieve, dodelijke branden in de bossen van Californië, maar dat het management van de bossen extreem slecht is’. „Er worden jaarlijks miljarden ingepompt, zonder succes. Er moet nu wat gebeuren of de geldkraan gaat dicht!”

Naast DiCaprio reageerden veel andere sterren ook woedend op de tweet van Trump, die volledig voorbij zou zijn gegaan aan het drama dat bewoners ondergaan. Een paar uur later stuurde de president een nieuwe tweet de wereld in: „Ons hart gaat uit naar degenen die het vuur proberen te bestrijden, de mensen die hebben moeten evacueren en de families van de elf mensen die het leven hebben gelaten. De vernieling is catastrofaal. God zij met jullie.” Er werd op Twitter gesuggereerd dat Trump deze tweet niet zelf geschreven had, omdat de tekst ’te aardig’ zou zijn.

Buiten het twitteren om hief Leonardo het glas op zijn nieuwe levensjaar met onder andere Oprah Winfrey, Beyonce en Jay Z, Jennifer Aniston, Sacha Baron Cohen en Chace Crawford.

