Lily Collins wil met Sandra Bullock spelen in Ocean’s 9

Collins zou heel graag weer met met haar voormalige tegenspeelster spelen. „Ik zou graag een komedie doen met Sandy”, vertelde ze Entertainment Tonight. „Ik ben beschikbaar! Oceaan, land, lucht, wat je maar wilt, ik ga ervoor!”

Lily en Sandra zijn vrienden sinds ze in The Blind Side speelden, en de Britse actrice was er voor Sandra toen haar vader John stierf in september. „Ik hou erg veel van Sandy, en ik wilde haar graag helpen”, onthulde ze.

Meryl Streep staat ook op Lily’s lijst van iconische actrices om mee te werken. „Ik denk niet dat ik tussen nu en maart een film kan maken met Meryl Streep. Dus ik ga het op mijn lijstje zetten voor de volgende 30 jaar”, grapte ze. „Ik voel me erg gelukkig met waar ik nu ben, en dat ik kan blijven doen wat ik doe, dus hopelijk is mijn 30e verjaardag iets wat ik me altijd zal herinneren.”

Lily, dochter van muzieklegende Phil Collins en zijn ex-vrouw Jill Tavelman, is enthousiast om volgend jaar een nieuw hoofdstuk in te gaan. „Ik ben echt klaar voor mijn 30e verjaardag. Ik kan niet wachten om de nieuwe fase in te gaan omdat ik het gevoel heb dat er zoveel dingen zijn die ik wil bereiken”, legde ze uit.