Neil Young brengt album uit 1982 alsnog uit

Nummers van het album zijn in 1982 opgenomen in een studio in Honolulu. Het was de bedoeling dat de plaat Island In The Sun zou gaan heten. Aan de tracks werkten dezelfde muzikanten mee die te horen zijn op Trans, het twaalfde studioalbum van Young. Die plaat verscheen in december 1982.

Young had het album aangeboden aan zijn label Geffen Records, maar uiteindelijk werd Trans uitgegeven. Daarop staan wel een paar songs die eerder in 1982 voor Island In The Sun waren opgenomen.

Het is nog niet duidelijk wanneer precies de fans het album kunnen beluisteren.