Jenna Dewan heel blij met nieuwe vriend

Zeven maanden nadat het huwelijk van Jenna Dewan en Channing Tatum was gestrand, werd ze vorige maand in een gepassioneerde omhelzing met Shameless-ster Steve afgebeeld. En aangezien Jenna op het Baby2Baby Gala in Californië was, werd haar gevraagd hoe ze het vindt dat iedereen nu van haar relatie weet. „Ik praat niet over mijn persoonlijke leven, maar bedankt! Ik ben erg blij”, zei ze tegen Us Weekly. In een apart gesprek met de Amerikaanse TV show Extra op de rode loper vroeg de verslaggever hoe het met haar gaat, waarop de actrice glimlachte: „Echt goed. Ik ben blij.”

Steve Kazee Ⓒ Hollandse Hoogte

Jenna vertelde ook over de viering van Halloween met haar vijfjarige dochter Everly, en dat die niet helemaal volgens plan verliep. Haar dochter moest naar het toilet, dus vroeg de actrice aan wildvreemden of ze even naar binnen mocht. „De mensen waren heel aardig, dan heb je zoiets van: Er zijn goede mensen in de wereld.”

Jenna’s nieuwe relatie komt tijdens geruchten dat Channing aan het daten is met de Britse zangeres Jessie J. Ze is gespot bij de Londense lancering van zijn Magic Mike Live show en later postte ze op Instagram Story een foto van de show waarbij ze iedereen aanspoorde om er naar toe te gaan.