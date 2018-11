Fajah Lourens gaat cabaret doen

„Ik ga op het toneel vertellen waar ik vandaan kom en hoe ik mijn levensdoelen heb bereikt”, meldt de schrijfster van een aantal zeer succesvolle Killerbody-boeken, waarin ze tips geeft over een sportieve en gezonde levensstijl.

Vanaf haar vakantieadres in Thailand schrijft Fajah op Instagram: „Ik geloof dat alles mogelijk is zolang je er maar zelf in gelooft. Ik heb mijn succesmethode die voor mij werkt (op liefdesrelaties na) die ik graag met jullie deel.”

De 37-jarige afvalgoeroe belooft bezoekers van haar theatershow verhalen met ups en downs uit haar leven, waarmee ze haar publiek hoopt te motiveren.