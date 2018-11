Is Anna Nooshin op liefdesvakantie in Bali?

Anna deelde maandagochtend een aantal foto’s en video’s van haar luxueuze resort op Bali, waaruit kan worden opgemaakt dat ze meer dan gelukkig is. En of dat komt door het mooie zwembad, de hoge temperaturen of de gesponsorde vliegreis van een bekende reisorganisatie, laat ze in het midden. Maar dat ze haar ’geheime lover’ dicht in haar buurt heeft, zal hier zeker aan bijdragen.

Links: de foto die Anna deelde. Rechts: Nassims uitzicht op het zwembad. Ⓒ Instagram

Nassim, eigenaar van telemarketingbedrijf We Say So Contact Centers en liefhebber van dure auto’s, verblijft namelijk op hetzelfde resort als de sexy YouTuber, zo blijkt uit een foto en een video die ook hij op Instagram deelde.

Ⓒ Instagram

De geruchten dat de twee een relatie hebben, ontstonden toen een New Yorkse tatoeëerder foto’s van het stel publiceerde. Anna en Nassim hebben op hun pols de initialen van de ander laten vastleggen. De succesvolle ondernemer deelde zijn foto en schreef daarbij: ’Liefde’.

Anna verbrak in juli na dertien jaar haar relatie met Danny Roumimper.